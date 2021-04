Covid, Biden: "Usa saranno arsenale di vaccini per il resto del mondo"

Durante il suo primo discorso al Congresso, il presidente degli Usa, Joe Biden, ha promesso che gli Stati Uniti diventeranno "l'arsenale dei vaccini del resto del mondo".

"Se le nostre scorte aumentano fino a soddisfare le nostre esigenze, diventeremo un arsenale di vaccini per gli altri paesi, così come l'America è stata un arsenale di democrazia durante la Seconda Guerra mondiale", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, per poi puntualizzare: "Questo non succederà fino a quando ogni americano avrà avuto accesso al vaccino" anti-Covid. "Stiamo vaccinando la nazione" e in 100 giorni abbiamo somministrato "220 milioni di dosi", ha ribadito Biden.