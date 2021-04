Covid, emesso un francobollo dedicato alle professioni sanitarie

Giorgetti: "Riconoscimento per impegno nella lotta al Covid"



“Grazie a tutti voi per la partecipazione e la presenza a questa occasione speciale. L’emissione del francobollo in vostro onore è un ulteriore riconoscimento per quello che avete fatto e continuerete a fare sul fronte di questa battaglia contro il virus”, ha dichiarato Giorgetti, durante la presentazione, ringraziando tutti gli operatori sanitari in prima linea nella lotta contro il Covid-19. E ancora: “Questo francobollo, per altro bellissimo, fatto per rimanere nel tempo testimonia la drammatica fase storica che viviamo ma anche tutto quello che è stato fatto nella lotta contro il Covid. Non mi riferisco solo al profilo medico in senso stretto ma anche all’alto senso civico dimostrato, all’assistenza umana e di conforto che tutti, medici, infermieri e operatori socio sanitari, avete dato ai malati rispetto a una cosa di cui si ignoravano le conseguenze. Un pensiero e un senso di gratitudine, delle Istituzioni e mio personale, voglio rivolgerli anche a chi oggi non è presente e alle famiglie di tutti coloro che hanno pagato anche con la vita la lotta al Covid”. Alla cerimonia hanno partecipato, per rappresentare, simbolicamente, tutte le operatici e operatori sociosanitari, i presidenti e delegati delle federazioni e consigli nazionali: Filippo Anelli (FNOMCeO), Luciana Becherini (FNCF), Vincenzo D’Anna (ONB), Francesco Della Gatta (FNO TSRM PSTRP), Gaetana Ferri (FNOVI), Gianmaria Gazzi (CNOAS), Andrea Mandelli (FOFI), Barbara Mangiacavalli (FNOPI), Saverio Proia (CNOP) e Patrizia Proietti (FNOPO).