Covid, Portogallo: zero morti giornaliere per la prima volta da agosto

Il Portogallo non ha registrato decessi correlati al coronavirus per 24 ore, dato riscontrato dalle autorità locali per la seconda volta dall'inizio della pandemia. L'ultima volta che il Paese non aveva riportato morti giornaliere, correlate al Covid-19, infatti, era stato all'inizio di agosto 2020. A riportarlo, un articolo pubblicato dalla Bbc. Il dato, relativo alla giornata di ieri, è stato frutto anche di un severo lockdown che ha consentito al Portogallo di ridurre a poco a poco il tasso di infezione da coronavirus, sin da fine gennaio, quando il Paese stava attraversando una delle peggiori ondate di Covid al mondo, toccando l’apice dell’emergenza sanitaria.