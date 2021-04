Covid, in Germania quasi 30mila nuovi casi in 24 ore

Sono di nuovo quasi 30mila i casi di contagio registrati dal Robert Koch Institut in Germania, solamente nell’arco delle ultime 24 ore. Stando infatti ai numeri forniti dall'istituto scientifico di riferimento del Governo tedesco, sono state, nello specifico, 29.518 le nuove infezioni, mentre 259 i decessi. Si tratta di un dato in lieve aumento anche in riferimento all'incidenza settimanale dei nuovi contagi su 100 mila abitanti, saliti a 161,1. Da questo parametro, a quanto emerge, la Germania potrebbe orientarsi per stabilire nuove misure anti-Covid. E proprio ieri, il Bundestag ha approvato il cosiddetto "freno di emergenza" a livello federale, un provvedimento che scatta se l'incidenza supera i 100 nuovi casi per tre giorni.