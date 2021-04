Covid Israele, medico task force vaccini: allerta resta sempre alta

Lo ha dichiarato Arnon Shahar, medico responsabile della task force del piano vaccinale in Israele, in un'intervista a Sky TG24. "Il 65% della popolazione in Israele è vaccinato. Tra gli over 60 la percentuale sale a oltre il 90%", ha aggiunto

Da domenica prossima gli israeliani non avranno più l'obbligo di portare la mascherina all'aperto. Resterà invece in vigore l'obbligo di indossarla al chiuso.

Questo è solo uno degli allentamenti delle restrizioni programmati nel Paese, a fronte del successo della campagna di vaccinazione anti-Covid.

"Il 65% della popolazione in Israele è vaccinato. L'80% degli over 30 (quelli che noi vogliamo vaccinare) è stato vaccinato. Tra gli over 60 la percentuale sale oltre al 90%". A fare il punto sull'andamento della campagna vaccinale anti-Covid del Paese, è Arnon Shahar, medico responsabile della task force del piano vaccinale in Israele, in un'intervista ai microfoni di Sky TG24. "Bisogna stare comunque molto attenti, e continuare a dirigere questa pandemia. Ma bisogna andare a avanti, anche con le riaperture e essere coraggiosi", ha aggiunto.