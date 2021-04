Malattie del cuore, un evento sull'importanza della prevenzione

Si svolgerà il 13 maggio prossimo, promosso dalla Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare (Siprec) con la partecipazione di specialisti di diverse discipline. L’evento punterà l'attenzione sull’importanza della prevenzione ma anche su stili di vita, fattori di rischio, aderenza alle terapie e sulla lotta a quelli che sono considerati veri e propri “nemici del cuore”, come colesterolo, diabete, fumo, ipertensione, obesità e stress

“La prevenzione delle malattie cardiovascolari rappresenta ancora oggi, anche alla luce delle gravi conseguenze determinate dalla pandemia di Covid-19 soprattutto nei pazienti con patologie cardiovascolari, un obiettivo primario del nostro sistema sanitario e più in generale un’esigenza della nostra società”. Così la Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare (Siprec), ha presentato il lancio della Prima Giornata Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare, che si svolgerà il 13 maggio 2021, attraverso un evento online cui interverranno specialisti di diverse discipline, come cardiologi, nutrizionisti, diabetologi, medici di medicina generale, geriatri e pediatri.