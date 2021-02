Covid, danni al cuore in metà dei pazienti con forma grave. Lo studio

Un mese dopo la dimissione, circa la metà dei pazienti ricoverati per una grave forma di Covid-19 (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA) e che mostravano livelli elevati di una proteina chiamata troponina ha riportato danni al cuore. A indicarlo sono i risultati di un nuovo studio, pubblicato sull'European Heart Journal, condotto su 148 pazienti Covid con aumentati livelli di troponina, ricoverati in sei ospedali per malattie acute a Londra e dimessi fino a giugno 2020. Le cause e l'entità della lesione al cuore sono state rilevate tramite una risonanza magnetica (MRI) eseguita almeno un mese dopo la dimissione ospedaliera.

In particolare, come spiegato dai ricercatori britannici, il danno al cuore include infiammazione del muscolo cardiaco (miocardite), cicatrici o morte del tessuto cardiaco (infarto), limitato afflusso di sangue al cuore (ischemia) o combinazioni di tutti e tre.