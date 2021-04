Locatelli: "Trombosi post AstraZeneca straordinariamente rare"

"Va ribadito che questo vaccino, AstraZeneca , può coprire la popolazione fragile: le scelte fatte fanno riferiemento a eventi trombotici in sedi inusuali ma straordinariamenmte rari: 86 casi su almeno 25 milioni di vaccinati". Queste le parole del presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, nel corso di una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Presente anche il premier, Mario Draghi. Fra i temi trattati, la situazione del piano vaccinale italiano alla luce della circolare del ministero della Salute che raccomanda proprio l’uso del vaccino AstraZeneca solo per gli over 60.

"Per AstraZeneca nessun limite di età ma solo raccomandazioni"

A proposito del vaccino AstraZeneca, Locatelli ha ribadito che "è approvato dai 18 anni in su senza limite superiore. E' solo raccomandato in virtù delle riflessioni fatte per la popolazione over 65 ma non è certo proibito", ha detto. "Se fossi un cittadino sarei anche particolarmente rassicurato dalla efficienza della vaccino vigilanza e dalla reattività. Il bilancio tra i benefici e i rischi della vaccinazione rimane largamente favorevole", ha poi aggiunto.