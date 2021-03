Epatite, Ecdc: in Europa solo circa il 20% dei casi ha diagnosi

In Europa solo il 20% dei pazienti con epatite B e il 26% di quelli con epatite C ha ricevuto una diagnosi. A rivelarlo è l'ultimo rapporto "The sustainable development goals and hepatitis B and C in the EU/EEA", pubblicato dal Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) sul suo sito ufficiale. I dati dell'indagine riferita al 2017 mostrano che la maggior parte dei Paesi europei è lontana dal raggiungere gli obiettivi posti dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Europa, che mirava entro il 2020 ad avere una percentuale di casi di epatite cronica B e C diagnosticati pari al 50% delle persone positive.

Nel report, gli esperti dell'Ecdc precisano che dei 31 paesi europei coinvolti nell'indagine, 19 non hanno pubblicato i dati sulle persone con epatite B diagnosticata e 16 non hanno riferito numeri sull'epatite C.