Progeria, Sammy Basso si è laureato per la seconda volta

Classe 1995, Basso si è laureato presso l'Università di Padova in “Molecular Biology”, discutendo in diretta streaming una tesi dal titolo “Crosstalk between Lamin A and Interleukin 6 under stress conditions and in premature ageing”. Si era già laureato nel 2018, sempre presso l’ateneo padovano. E’ testimonial della progeria o sindrome di Hutchinson-Gilford, una rara sindrome che causa l'invecchiamento precoce nei bambini