Covid, ecco il tampone salivare molecolare fai da te

Un tampone salivare molecolare fai da te per individuare il virus del Covid-19. Un bastoncino di cotone tenuto in bocca pochi minuti e portato al laboratorio. Un'affidabilità più alta rispetto al prelievo naso faringeo. Perchè in Italia non si usa?

"Ci ha salvato in questo periodo di pandemia!" Padre Giuseppe Bettoni, presidente della Fondazione Archè di Milano, si riferisce a un piccolo tampone di cotone. Un rotolino che tenuto in bocca qualche minuto, e quindi imbevuto di saliva, può essere portato in un qualunque laboratorio per eseguire un tampone molecolare per l'individuaizone del virus del Covid-19. E così ha fatto padre Bettoni e così si potrebbe fare in scuole, aziende, carceri, comunità.

Un metodo fai da te

Un metodo fai da te che non solo potrebbe far risparmiare tempo, ma anche sanitari che potrebbero essere impiegati a fare vaccini.

Lo avevano spiegato in uno studio i ricercatori della Facoltà di Medicina dell'Università di Milano lo scorso novembre, e lo hanno di seguito confermato altri studi internazionali. L'attendibilità della saliva è del 98% in un tampone molecolare, e soprattutto individua il virus in modo più precoce rispetto al prelievo naso faringeo.

La ricerca

"Si tratta" ci spiega Elisa Borghi dovente di microbiologia clinica all'Università di Milano, "di una metodologia che individua precocemente i casi di Covid, inoltre non ha bisogno di supporto sanitario per essere eseguita". L'università di Milano, in collaborazione con Copan, ha messo a punto un prototipo di bastoincino per il prelievo anocra più facile e sicuro, soprattutto per i più piccoli.

Chi lo può usare

Scuole, comunità, aziende, questo metodo fai da te può essere un valido supporto al monitoraggio dell'epidemia e avrebbe anche il grande vantaggio di liberare sanitari ora impiegati pe ril prelievo naso faringeo e destinarli, ad esempio, a eseguire vaccini.

"Tenere sotto controllo le scuole, o i grandi gruppi" spiega Valentina Massi docente di Biologia applicata all'Univ. di Milano "significa non chiuderli. E questo metodo è talmente alla portata di tutti che sarebbe la soluzione".

Perchè non si usa in Italia?

E allora perchè non si usa questo strumento che fra poche settimane si potrà trovare in farmacia a pochi euro?

Perchè serve un'autorizzazione del Cts o del ministero della Salute, non è ben chiaro. È sufficiente un'autorizzazione perchè la validazione è del metodo scientifico di analisi, che è il classico molecolare. Autorizzazione che però non arriva. Venerdì 12 marzo il Cts aveva inserito all'ordine del giorno la questione, ma per ragioni di tempo il punto non è stato affrontato. E non è stato, al momento, ricalendarizzato.

"Non capisco come mai il metodo non venga preso in considerazione" spiega il prof. Gian Vincenzo Zuccotti, preside della Facoltà di Medicina dell'Università di Milano, "non prevede costi aggiuntivi, né macchinari diversi da quelli che abitualmente vengono utilizzati nei laboratori di analisi molecolare. Inoltre", conclude Zuccotti "è riconosciuto a livello internazionale e utilizzato in molti Paesi, tra cui in Francia, dove da qualche settimana è entrato a regime".