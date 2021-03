Mangiacavalli a Sky TG24: "Infermieri pronti ad accelerare su vaccini"

"Gli infermieri in Italia sono 454mila, 270mila sono impiegati nel Servizio sanitario nazionale. Se ci fosse un allentamento del vincolo di esclusività, almeno un terzo – 90mila - sarebbe disponibile da subito a impegnarsi per ore aggiuntive per le vaccinazioni”. A dirlo a Sky TG24 è Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione nazionale degli ordini degli infermieri (Fnopi), intervenuta sul coinvolgimento nella campagna vaccinale di queste figure professionali ( LO SPECIALE VACCINI - L'ALGORITMO CHE STIMA QUANDO SI VERRÀ VACCINATI )

"Con disponibilità infermieri oltre 5 milioni di vaccinazioni a settimana"



"Con questa disponibilità" da parte degli infermieri "a impegnarsi per circa due ore aggiuntive al giorno per le vaccinazioni", spiega Mangiacavalli, si potrebbe raggiungere e addirittura superare il target fissato dal governo di 500mila somministrazioni al giorno, con "5 milioni di vaccinazioni a settimana" . (COVID, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

"Le competenze ci sono già"



Una figura professionale, quella degli infermieri, già pronta ad entrare a pieno regime, ha assicurato Mangiacavalli: "Le competenze ci sono, non c’è bisogno di una formazione aggiuntiva, rientra da sempre nella responsabilità degli infermieri". Rispondendo poi a una domanda sull'eventuale presenza di infermieri che decidono di non vaccinarsi, la presidente di Fnopi ha spiegato: “Abbiamo avuto grande attenzione in realtà, abbiamo chiesto in fase 1 di includere anche infermieri liberi professionisti, che intendevano vaccinarsi. Abbiamo superato il 95% di adesioni, con punte del 98%".

"Discussione aperta con il governo su coinvolgimento"



Tornando sul coinvolgimento degli infermieri nell'accelerazione della campagna vaccinale del governo, Mangiacavalli ha spiegato: "C’è già una discussione aperta con il ministero della Salute, che è rimasta costante in questi mesi e in questi giorni, e che si sta concretizzando anche a livello del governo, nei prossimi giorni dovrebbero esserci delle novità".