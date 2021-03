Covid, Trump invita i repubblicani a vaccinarsi: "E' sicuro, funziona"

L'ex presidente Usa Donald J. Trump , in un'intervista televisiva a livello nazionale concessa a Fox News, ha raccomandato il vaccino anti-Covid agli americani che si sono dichiarati riluttanti, molti dei quali sono proprio suoi sostenitori politici, come emerso da alcuni sondaggi. "Lo consiglierei a tutte le persone che non vogliono vaccinarsi e molte di queste persone hanno anche votato per me. Il vaccino è sicuro e funziona", ha detto.

I sondaggi sul tema

Si è trattato, come segnalato anche in un articolo del “New York Times”, di uno dei primi appelli alla vaccinazione di Trump, giunto all'indomani delle parole dell’attuale presidente, Joe Biden, che aveva espresso la sua frustrazione per la riluttanza a vaccinarsi riscontrata tra l'elettorato conservatore. Il tycoon ed ex presidente Usa, che come emerso nelle scorse settimane era stato vaccinato insieme a Melania a gennaio, poco prima di lasciare la Casa Bianca, ha deciso di lanciare il suo appello anche per un motivo particolare. Ovvero una serie di sondaggi sul tema vaccino, condotta dalla Cbs News, in base ai quali un terzo dei repubblicani ha dichiarato che non si sarebbe vaccinato, rispetto al 10% dei democratici. Mentre un altro 20%, sempre tra i repubblicani, ha dichiarato di non essere sicuro di voler ottenere il vaccino contro il coronavirus, dimostrandosi incerto.

Gli appelli degli ex presidenti

"L'atmosfera nazionale intorno alla possibilità di vaccinarsi è molto importante", ha affermato John Bridgeland, fondatore e amministratore delegato di Covid Collaborative, un gruppo bipartisan che lavora a stretto contatto con la Casa Bianca su questioni legate alla campagna vaccinale. "La possibilità che, a livello nazionale, anche ogni singolo ex presidente o first lady in vita, indipendentemente dal partito, possano riferire agli americani che questo vaccino è sicuro ed efficace è ciò di cui avremmo bisogno", ha riferito ancora l’esperto. Tra gli altri ex presidenti, a contribuire a questa campagna a favore del vaccino, avevano lanciato i propri appelli anche il democratico Barack Obama ed il repubblicano George W. Bush.