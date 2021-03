Liliana Segre: "Il Covid è una guerra. Piango per anziani morti soli"

La senatrice a vita Liliana Segre, in un'intervista a Repubblica, si è dichiarata "attonita" di fronte al bilancio dei decessi correlati al coronavirus, che in Italia ha superato quota 100mila da inizio pandemia. Il vaccino “è l'unica arma che abbiamo, non si deve perdere tempo, se vogliamo vincere questa guerra che fa tante vittime”, ha dichiarato

La senatrice a vita Liliana Segre, in un'intervista a Repubblica, ha parlato di Covid-19 come di una “moderna guerra mondiale” e si è dichiarata "attonita" di fronte al bilancio dei decessi correlati al coronavirus, che in Italia ha superato quota 100mila da inizio pandemia. “Io sono una persona normale, una cittadina come gli altri. Cosa posso dire di sensato davanti a un numero così impressionante?", ha commentato Segre, ripercorrendo le tappe dell’emergenza sanitaria e sottolineando con stupore "l’incapacità assoluta del mondo di affrontare e di sconfiggere questo nemico invisibile, che muta e che cambia in continuazione, come se volesse spiazzarci, dirci tutta la nostra impotenza".