Covid Uk, riapre la scuola. Johnson: "Primo passo verso la normalità"

"Oggi gli alunni tornano nelle scuole in Inghilterra. Questa è sempre stata una delle nostre priorità e il primo passo della nostra roadmap per il ritorno alla normalità", ha scritto il premier britannico, Boris Johnson, in un Tweet

"Oggi gli alunni tornano nelle scuole in Inghilterra. Questa è sempre stata una delle nostre priorità e il primo passo della nostra roadmap per il ritorno alla normalità". È questo il Tweet pubblicato dal premier britannico, Boris Johnson, in occasione della riapertura delle scuole nel Paese, dopo quasi 3 mesi di chiusura e didattica a distanza. Il calo dei contagi da Covid-19 registrato nel Regno Unito negli ultimi giorni e la massiccia campagna di vaccinazione messa in atto nel Paese hanno infatti consentito al Governo britannico di rispettare la prima importante tappa del piano per la riapertura del Paese , fissata proprio in data odierna, 8 marzo, con la riapertura della scuole.

Dall'8 marzo aperte tutte le scuole primarie



approfondimento

Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

Da oggi, come riporta la Bbc, nel Regno Unito le scuole primarie sono aperte a tutti gli alunni. Mentre, la maggior parte delle scuole secondarie ha iniziato con un ritorno graduale in presenza. Le scuole superiori, su indicazione degli esperti, dovranno effettuare tre test Covid a ogni studente durante le prime due settimane di scuola. Gli alunni saranno poi testati due volte a settimana a casa, grazie anche all’invio di kit a domicilio.



Riapertura scuole: Johnson invita alla prudenza



In un messaggio diffuso ai connazionali alla vigilia della riapertura delle scuole, il premier britannico ha ribadito che questo è solo "un primo passo" e che la battaglia contro la pandemia non è ancora vinta malgrado i progressi accelerati nella campagna di vaccinazione britannica.

"La riapertura delle scuole segna l'inizio di un cammino per avvicinarci a un senso di normalità. Occorre però essere cauti", ha aggiunto Johnson, invitando i cittadini a continuare a rispettare le restrizioni anti-Covid ancora in vigore e a essere pazienti in attesa delle prossime tappe d'uscita dal lockdown. La seconda fase del "piano per la riapertura" è fissata al 29 marzo, quando sarà probabilmente di nuovo consentito avere contatti sociali fra un massimo di 6 persone, e praticare sport all'aperto. Mentre dal 12 aprile è previsto un più vasto alleggerimento delle limitazioni, esteso anche al servizio all'aperto di pub e ristoranti, alla riapertura di parrucchieri, musei, biblioteche, palestre e piscine. Un ulteriore allentamento è in programma dal 17 maggio (con parziale via libera a pub e ristoranti indoor), mentre il 21 giugno, se tutto andrà come previsto, saranno tolte le restanti restrizioni.