Vaccini, Poste: Sda completa consegna dosi AstraZeneca in 9 Regioni

In queste ore i furgoni del corriere di Poste Italiane, Sda, hanno concluso la distribuzione delle dosi del vaccino anti-Covid di AstraZeneca. (Covid-19, il vaccino in Italia e nel mondo: DATI E GRAFICI - Pillole di vaccino, dal vaiolo al Covid-19: i video delle puntate)

Secondo quanto annunciato ai microfoni di TGPoste, "17 mezzi refrigerati hanno portato a termine la consegna di 135mila dosi in 9 Regioni Italiane, ultima in queste ore il Piemonte".

Compresi gli stock di Moderna di 47mila e 66mila dosi, sale a quota 250mila il numero di dosi consegnate ad oggi dal Gruppo Poste Italiane.

Sotto la guida di Matteo Del Fante, l'amministratore delegato del Gruppo, l'azienda ha inoltre confezionato e consegnato allo scalo di Pratica di Mare, hub nazionale della Difesa, nei pressi di Roma, 250mila siringhe e aghi.



8 nuovi mezzi refrigerati a capacità aumentata



TGPoste ha, inoltre, sottolineato che la flotta di corriere espresso di Poste Italiane ha di recente rafforzato la formazione con 8 nuovi mezzi refrigerati a capacità aumentata a 8 metri cubi. Si tratta di una grande operazione logistica che vede Sda impegnata presso i punti di somministrazione nelle diverse Regioni.