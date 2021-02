Cellule staminali: la “dieta” determina il loro corretto funzionamento

Anche le cellule staminali, proprio come il corpo umano in generale, hanno bisogno della "dieta giusta" per funzionare al meglio. A suggerirlo sono i risultati di uno studio condotto da un team di ricercatori dell'Università di Padova, in collaborazione con l'Università di Torino e la Statale di Milano. Nello specifico, il team di ricerca, guidato da Graziano Martello, ha dimostrato che eliminando dal loro metabolismo la glutammina (un amminoacido) queste cellule non sono più in grado di differenziarsi correttamente anche nelle prime fasi della gravidanza.

"Se si elimina questo amminoacido dalla "dieta" delle cellule o le si rende incapaci di metabolizzarlo, le staminali embrionali diventano incapaci di differenziarsi correttamente", ha commentato Riccardo Betto, primo autore dello studio. Secondo Nico Mitro dell’Università Statale di Milano questa scoperta potrebbe avere ricadute "anche nella ricerca sulle patologie, poiché tali meccanismi sono stati osservati anche in cellule tumorali e in altri contesti patologici".