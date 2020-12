Più rischio cardiovascolare con “pressione diversa" nelle due braccia

Linee guida potrebbero andare incontro a una revisione



approfondimento

Grazie ai risultati del nuovo studio, le linee guida internazionali sull’ipertensione potrebbero andare incontro a una revisione. Cambiamento che potrebbe portare all'identificazione di un maggior numero di pazienti a rischio e a dare loro cure potenzialmente salvavita.

La pressione sanguigna si misura in unità di millimetri di mercurio (mmHg) e la lettura è sempre data da due numeri: la lettura superiore (sistolica), che è la pressione sanguigna massima e il valore inferiore (diastolico), che rappresenta la pressione sanguigna minima. Una pressione sanguigna sistolica alta indica ipertensione, la principale causa al mondo di infarti e ictus. Come spiegato dagli autori dello studio, una differenza significativa tra i livelli di pressione sanguigna sistolica tra le due braccia potrebbe essere indicativa di un restringimento o irrigidimento delle arterie, che può alterare il flusso sanguigno.



I risultati dello studio



In particolare, dal nuovo studio è emerso che per ogni differenza di mmHg riscontrata tra il braccio destro e il sinistro, aumenterebbe dell'1% il rischio previsto a 10 anni che si verifichi un'angina, un infarto o un ictus. Attualmente, le linee guida europee riconoscono come soglia indicativa di un maggior rischio cardiovascolare una differenza sistolica pari o maggiore di 15 mmHg tra le due braccia. Dal nuovo studio è, invece, emerso che anche una soglia inferiore di 10 mmHg è indicativa di un rischio ulteriore. "La nostra ricerca mostra che il poco tempo in più necessario per misurare la pressione su entrare le braccia potrebbe salvare vite umane”, ha spiegato il coordinatore del team di ricerca, Chris Clark della University of Exeter Medical School. "Maggiore è la differenza di pressione sanguigna tra le braccia, maggiore è il rischio cardiovascolare, quindi è davvero fondamentale misurarla a entrambe le braccia per stabilire quali pazienti possono avere un rischio significativamente maggiore".