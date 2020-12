Covid, per la Fda il vaccino di Moderna è efficace e sicuro

Dalla Food and Drug Administration (Fda) arrivano nuove rassicurazioni sull’efficacia e la sicurezza del vaccino contro il coronavirus sviluppato da Moderna. Come riportato da Reuters, il nuovo rapporto pubblicato dall’ente governativo statunitense indica che “l’arma” anti-Covid rispetta tutti i parametri per l’utilizzo di emergenza. La decisione ufficiale sull’eventuale utilizzo del vaccino è attesa per giovedì 17 dicembre.