Gravidanza, importante bere acqua. Almeno dieci bicchieri al giorno

“Le donne in gravidanza hanno bisogno di una maggiore assunzione di liquidi a causa di cambiamenti fisiologici nella madre e per la crescita del feto". Per questo serve bere dosi maggiori di acqua, un elemento essenziale per la salute, in modo particolare per le donne durante la gestazione e (ancora di più) l'allattamento. Lo ha spiegato la dottoressa Elisabetta Bernardi, biologa specialista in scienza dell'alimentazione e membro dell'Osservatorio Sanpellegrino.