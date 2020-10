Smartphone, il suo uso può incrinare il rapporto genitori-figli?

Negli ultimi anni, un particolare fenomeno ha contribuito a peggiorare i rapporti all’interno di alcuni nuclei familiari: si tratta del “phubbing”. Questo termine, nato dall’unione delle parole “phone” e “snubbing” (snobbare), indica l’abitudine di alcuni genitori a prestare troppa attenzione allo smartphone in presenza dei figli. Si tratta di una tendenza che, a lungo andare, può guastare le relazioni familiari e avere ripercussioni sul benessere psicologico dei giovani. Lo indica una ricerca condotta da un gruppo di ricercatori dell’Università Milano-Bicocca, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista specializzata Journal of Social and Personal Relationships. Lo studio si intitola “Mom, dad, look at me: The development of the Parental Phubbing Scale” e nasce da una collaborazione multidisciplinare tra gli esperti del Dipartimento di Psicologia di Milano-Bicocca (Luca Pancali e Paolo Riva) e i colleghi del Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale dell’ateneo (Tiziano Gerosa e Marco Gui).