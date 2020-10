Coronavirus, Crisanti: “Essenziale il tracciamento degli asintomatici”

Il tracciamento degli asintomatici

Per Crisanti le uniche “parole d’ordine” per affrontare l’emergenza coronavirus sono “tracciamento” e “prevenzione”. “Tutti i programmi che hanno avuto successo nel contrasto del virus erano basti sul tracciamento degli asintomatici. La Cina ha fatto 9 milioni di tamponi, per individuarli. E oggi parliamo di modello-Wuhan” sottolinea l’esperto, per poi tracciare un paragone con la situazione in Veneto. “La Regione Veneto ha fatto tutto e il contrario di tutto. Prima disse no al tracciamento degli asintomatici, ma in un secondo momento mi diede retta, per poi spostarsi su posizioni diverse. Oggi chiede al governo di non testarli. Fatalità, oggi i numeri del Veneto non si discostano più da quelli delle altre regioni”. La richiesta dei governatori delle regioni di escludere gli asintomatici dalle operazioni di tracciamento nasce dal desiderio di ridurre le code e dalla sensazione che attualmente sia “impossibile tracciare tutti”. Per i presidenti è necessario “stabilire delle priorità” e “fare delle scelte”.