Covid-19, Ricciardi: Milano, Napoli e forse Roma città fuori controllo

"Alcune aree metropolitane come Milano, Napoli e probabilmente Roma, sono già fuori controllo” per quanto riguarda il controllo dei casi di coronavirus. Lo ha detto Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute Roberto Speranza, durante il webinar “Pandemia di Covid-19 in Italia: riflessione sugli aspetti epidemiologici, clinici e di Sanità pubblica”, organizzato dall'università Cattolica. Queste città, ha rimarcato, “hanno numeri troppo alti per essere contenuti con il metodo tradizionale del testing e tracciamento. E, come insegna la storia di precedenti epidemie, quando non riesci a contenere devi mitigare, ovvero devi bloccare la mobilità. Ci troviamo come nel 1400 a Venezia, nonostante le tecnologie di cui disponiamo". Secondo Ricciardi adesso l’Italia si è unita a quei Paesi “che non decidono con i tempi giusti”.