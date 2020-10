Oncologi, ritardi per recupero degli 1,4 milioni di screening saltati

Per Giordano Beretta, il presidente dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom), questa situazione potrebbe mettere vanificare i progressi compiuti in Italia negli ultimi dieci anni nel trattamento e nella prevenzione dei tumori

L’emergenza coronavirus ha rallentato notevolmente la lotta ai tumori. Giordano Beretta, il presidente dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom), spiega che nei primi 5 mesi del 2020 sono stati eseguiti circa 1 milione e 400.000 esami di screening in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. “A oggi, nessuna Regione è a pieno regime nel riavvio degli screening, anche a causa di ostacoli di carattere amministrativo, e molte non hanno neppure iniziato a recuperare gli esami non effettuati”, ha aggiunto l’esperto, da poco anche vicepresidente di Foce, la neo costituita confederazione che riunisce per la prima volta esperti di oncologia, cardiologia ed ematologia. All’inizio della pandemia, gli esperti della Aiom avevano consigliato di rinviare quando possibile le terapie oncologiche programmate (a esclusione dei casi più urgenti), per evitare una pressione eccessiva sugli ospedali.