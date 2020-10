I risultati della ricerca, coordinata dal Centro di emato-oncologia pediatrica della Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la Mamma (in collaborazione dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo), sono stati pubblicati sulla rivista The Journal of Clinical Investigation

Le cellule ingegnerizzate CARCIK potrebbero aiutare chi soffre di leucemia linfoblastica acuta a guarire. È quanto è emerso da un nuovo studio clinico italiano, durante il quale queste cellule hanno dimostrato un’attività antitumorale molto promettente: infatti, fra i pazienti trattati con la dose più alta, quasi l’86% (sei su sette) ha risposto al trattamento con una scomparsa completa del tumore. I risultati della ricerca, coordinata dal Centro di emato-oncologia pediatrica della Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la Mamma (in collaborazione dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo), sono stati pubblicati sulla rivista The Journal of Clinical Investigation.