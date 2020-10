Covid, 80 esperti bocciano l’immunità di gregge: “Non ferma il virus”

In una lettera pubblicata su The Lancet, gli scienziati spiegano che esperti il modo migliore per tenere sotto controllo la diffusione dell’agente virale ed evitare altri lockdown è mettere in atto delle precise regole da rispettare

Ottanta scienziati hanno bocciato l’idea di arrestare il coronavirus raggiungendo l’immunità di gregge, definendola un errore pericoloso, non supportato da alcuna evidenza scientifica. Per gli esperti il modo migliore per tenere sotto controllo la diffusione dell’agente virale ed evitare altri lockdown è mettere in atto delle precise regole da rispettare. A riassumere il punto di vista di questo gruppo eterogeneo composto da epidemiologi, pediatri, virologi e psicologi è la lettera aperta “John Snow Memorandum”, pubblicata sulla rivista The Lancet. Il contenuto della missiva sarà presentato nel dettaglio al 16esimo World Congress on Public Health.