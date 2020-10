Giornata mondiale della vista: 2,2 mld persone con patologie oculari

Secondo gli ultimi dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, si stima che siano circa 2,2 miliardi le persone al mondo interessate da patologie oculari . Come precisato sul sito ufficiale del ministero della Salute , si tratta di malattie che possono essere prevenute nell’80% dei casi e la cui incidenza è destinata ad aumentare man mano che la popolazione invecchia. Da qui deriva l’importanza della Giornata mondiale della vista, che ha come obiettivo proprio quello di contribuire in modo incisivo alla prevenzione delle patologie oculari.

In data odierna, 8 ottobre 2020, si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale della vista , promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), e in Italia dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità IAPB Italia onlus, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

“Dalla cura al prendersi cura”: l’importanza della prevenzione

Quest’anno la Giornata mondiale della vista si focalizza su un nuovo modo di concepire la cura, che ha come pilastri insostituibili la prevenzione e la riabilitazione.

“Dalla cura al prendersi cura” è il cambio di paradigma che vogliamo raccontare in occasione della Giornata mondiale della vista. Curare la vista significa avere cura degli occhi ancor prima che la malattia sopraggiunga. La Cura della vista, perciò, inizia prima dei dispositivi medici, dei farmaci e degli interventi chirurgici”, precisano gli esperti sulla pagina ufficiale dedicata alla Giornata, in cui invitano la popolazione a sottoporsi a controlli ed esami periodici della vista, fondamentali per riuscire a diagnosticare tempestivamente eventuali malattie oculari.

Lo slogan e le iniziative in programma

Lo slogan scelto per l’iniziativa del 2020 intende lanciare un messaggio da ricordare ogni giorni dell’anno: “Guarda che è importante!”.

Sono diversi gli appuntamenti in streaming previsti in occasione della Giornata: oltre alla conferenza stampa online su www.giornatamondialedellavista.it, tenutasi in mattinata, si svolgerà una maratona in diretta streaming sulla pagina facebook di IAPB Italia, dalle ore 14.30, guidata da Tiberio Timperi. In queste occasioni, oftalmologi, ricercatori, pazienti, rappresentanti delle istituzioni nazionali e internazionali, offriranno una panoramica a 360 gradi su cosa è davvero importante per prendersi cura della vista.