Covid-19, Arcuri: “Numeri ancora gestibili ma potrebbero crescere”

Lo ha dichiarato il Commissario Straordinario per l'emergenza coronavirus a margine della prima giornata del 77/o convegno Fimmg a Villasimius. Arcuri ritiene che l’Italia sia attrezzata per contenere un’eventuale seconda ondata: “Per i numeri che abbiamo realizzato finora, però abbiamo bisogno di rafforzare il territorio"

"Abbiamo dei numeri ancora nei limiti della normale gestione, ma dobbiamo prepararci alla possibilità che crescano". È quanto ha dichiarato il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, a margine della prima giornata del 77/o convegno Fimmg a Villasimius.

In riferimento ai posti disponibili in terapia intensiva a livello nazionale, Arcuri ha precisato: "Per ora abbiamo stabilizzato 7.000 posti di terapia intensiva e 15mila di sub intensiva, e abbiamo già avviato un piano di rafforzamento delle reti ospedaliere Covid che porteranno altri 3.500 posti stabili in intensiva e 4.500 in sub intensiva”.

“In questo momento ci sono circa 300 nostri concittadini in terapia intensiva”, ha poi aggiunto, ricordando che all’inizio della pandemia di coronavirus, "avevamo 5.179 posti di terapia intensiva e 6.000 nelle malattie infettive e pneumologiche che potevano diventare di terapia sub intensiva. Al picco dell'emergenza avevamo attrezzato fino a 9.500 posti in intensiva e 30mila in malattie infettive e pneumologia”.

Arcuri: “Siamo attrezzati per contenere eventuale seconda ondata”

"Siamo attrezzati a contenere la forza di una eventuale seconda ondata pandemica. Per i numeri che abbiamo realizzato finora, però abbiamo bisogno di rafforzare il territorio”, ha aggiunto Domenico Arcuri, ringraziando i medici ed elogiando il loro lavoro svolto in questi mesi di emergenza sanitaria. “Durante l'epidemia la medicina del territorio è stata sotto stress ed ha perduto molte vite con comportamenti spesso eroici”, ha precisato il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19.