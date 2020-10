Un sistema di aerazione con raggi UV per spazi chiusi covid-free

Al ristorante ViVa di Milano, si è tenuta la conferenza stampa di lancio del sistema avanzato di sanificazione dell’aria iUTA, un trattamento che riduce il rischio di contagio da coronavirus via aerosol, ovvero il flusso di piccole particelle che una volta emesse restano sospese nell'aria. Si potrebbe rivelare particolarmente utile all’interno di spazi chiusi come uffici, centri commerciali, Rsa, teatri, cinema, ristoranti, locali, discoteche, palazzetti dello sport e centri di coworking affiancato all’utilizzo della mascherina quando non è possibile mantenere la distanza. Ma anche su “mezzi di trasporto come aeroplani e traghetti che necessitano di ricicli d’aria” ha ricordato Piero Manzoni, CEO di NeoruraleHub che ha il brevetto di iUTA.