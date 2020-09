Salmone affumicato richiamato dal Ministero per rischio microbiologico

Si tratta del “Salmone Selvaggio Sockeye affumicato”, a marchio Polar Salmon Hjerting Laks A/S, in confezione da 100 g. Il prodotto è stato segnalato dagli esperti per la possibile presenza di Lysteria Monocytogenes, batterio causa della cosiddetta listeriosi

Il Ministero della Salute, con un comunicato ufficiale emesso in data 23 settembre, ha annunciato il richiamo sul mercato di uno specifico lotto di salmone affumicato, a denominazione “Salmone Selvaggio Sockeye affumicato”, in confezione da 100 g. Il provvedimento, attuato per il rischio microbiologico causato dalla “possibile presenza di Lysteria Monocytogenes”, riguarda il prodotto a marchio Polar Salmon Hjerting Laks A/S, lotto di produzione 19152282, marchio di identificazione DK-1746 e scadenza indicata al 16/10/2020. Il salmone, uscito dallo stabilimento H.E Bluhmes Vej, 18-6700 a Esbjerg, in Danimarca, in base a quanto suggerito dagli esperti, non va consumato.

Salmone - ©Getty