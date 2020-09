Scuola, Villani a Sky TG24: "Rischio quasi zero con rispetto regole"

Sul tema del rientro a scuola degli studenti è intervenuto a Sky TG24 il presidente della Società Italiana di Pediatria (Sip), Alberto Villani. Lunedì 14 settembre sono infatti tornati in classe 5,6 milioni di ragazzi. Per Villani, l'unico modo per arginare il rischio che possa esserci un eventuale contagio da Covid-19 è il rispetto delle regole. “Se si evitano gli assembramenti, se si rispetta il distanziamento, l'uso della mascherina e il lavaggio frequente delle mani – aggiunge - anche nell'ipotesi che un compagno di classe risulti positivo, il rischio concreto di contagio è pressoché zero".