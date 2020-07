Coronavirus, Sileri a Sky TG24: “Numeri buoni perché sono stabili”

Sileri: “Viviamo con responsabilità”

Nel corso del suo intervento a Timeline, su Sky TG24, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ha anche invitato a cittadini a vivere e a divertirti in sicurezza, ribadendo l’importanza delle misure anticontagio. “Cerchiamo di mantenere la distanza, che non significa che all’aperto non si possa stare per qualche minuto vicino a una persona. La mascherina cerchiamo di usarla in ambiente chiuso quando ci sono troppe persone intorno. Non deve diventare una fobia ma un atto normale, per proteggere gli altri e se stessi. Non posso dire non divertitevi, non posso dire di non baciarsi a delle persone che vogliono iniziare a frequentarsi, perché sarebbe una stupidaggine”, ha aggiunto Sileri. “Chi è sposato o chi ha una compagna in questo momento può uscire liberamente, mentre chi dopo molti mesi vuole frequentare delle persone e uscire liberamente che fa? Rimane a casa o non bacia un'altra persona perché deve rispettare un metro di distanza? Non diciamo scemenze. Viviamo, ma facciamolo con responsabilità".

Sileri: “Per riapertura scuole serve medico scolastico”

Quanto alla riapertura della scuole, secondo Sileri sarà fondamentale il ruolo del medico scolastico. “Vanno bene i tamponi, vanno bene i test, va bene la distanza, io però metterei al primo posto il medico scolastico, che dà sicurezza agli insegnanti e alle famiglie. Poi da lì si lavora. Il medico scolastico è la chiave di volta”, ha commentato il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri rispondendo a una domanda sulla riaperture delle scuole.