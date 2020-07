Covid-19, Gb accusa la Russia: “Cerca di carpire ricerche sul vaccino”

Secondo l’agenzia britannica per la cyber-sicurezza, il gruppo hacker APT29 starebbe prendendo di mira le organizzazioni al lavoro sul vaccino per il coronavirus Sars-CoV-2. Il Cremlino ha respinto ogni accusa

Il National Cyber Security Centre, l’agenzia britannica per la cyber-sicurezza, ha accusato il gruppo hacker russo APT29, “quasi certamente” parte dell’Intelligence di Mosca, di aver tentato di rubare delle ricerche sui potenziali vaccini per il coronavirus (segui la DIRETTA di Sky TG24). I tentativi di violazione sarebbero tuttora in corso e riguarderebbero varie organizzazioni al lavoro sul vaccino nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada. Il Cremlino ha respinto ogni accusa.

Le dichiarazioni del ministro degli Esteri britannico

Dominic Raab, il ministro degli Esteri britannico, ha definito “completamente inaccettabile” la scelta dei servizi d’intelligence russi di prendere di mira le organizzazioni che stanno lavorando alla realizzazione del vaccino per Covid-19. “Mentre altri perseguono i loro interessi egoistici con comportamenti sconsiderati, il Regno Unito e i suoi alleati stanno procedendo con il duro lavoro per trovare un vaccino e proteggere la salute globale”, ha aggiunto. Il ministro ha sottolineato che Londra continuerà a contrastare i tentativi di APT29 e collaborerà con gli altri Paesi per perseguire i responsabili degli attacchi informatici.