Secondo uno studio quattro italiani su dieci hanno problemi di peso

Il 40% degli adulti e anziani italiani compresi della fascia di età che va dai 18 ai 69 anni è in eccesso di peso. Di questi il 30% risulta in sovrappeso e il 10% obeso. Non è incoraggiante la fotografia scattata dai Sistemi di sorveglianza Passi e Passi d'Argento 2016-2019, coordinati dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) volti a monitorare e prevenire i fattori di rischio per la salute.

Poca attività, frutta e verdura

La pubblicazione arriva dopo il lockdown e, come sottolineano gli autori, “è il segno di un impegno importante da parte dei dipartimenti di prevenzione sul territorio”. Il fatto che quattro persone su dieci, tra anziani e adulti, sia in lotta con la bilancia è dovuto, secondo quanto si evince dai dati raccolti, alla scarsa attività fisica e all’insufficiente consumo di frutta e verdura. Soprattutto andando avanti con l’età visto che i problemi di peso riguardano il 60% degli over 65. Appena uno su dieci, tra gli intervistati dai ricercatori di Passi e Iss, consuma cinque porzioni al giorno di frutta e verdura, che è la quantità minima consigliata. Per quello che concerne il movimento, la sedentarietà cresce di pari passo con gli anni ed è maggiore fra le donne e le persone con uno status socioeconomico più svantaggiato o un livello di istruzione basso. È emerso che in Basilicata e Campania oltre la metà della popolazione non fa attività fisica.

Anziani e alcol

Dalla ricerca si evince che circa la metà degli anziani svolge una leggera attività fisica (ad esempio passeggiate o giardinaggio) ma il loro consumo di frutta e verdura resta basso, spesso collegato ai problemi di masticazione. La maggior parte di loro, il 58%, supera il proprio peso forma: il 44% è in sovrappeso e il 14% obeso. Dopo i 75 anni il problema si riduce e aumenta invece quello della perdita di peso involontaria.

Quanto all'alcol (qui i dati completi) tra il 2016 e il 2019, meno della metà degli adulti in Italia fra i 18 e i 69 anni, ha dichiarato di non fare uso di bevande alcoliche. Una persona su sei è risultata essere consumatore a rischio e per lo più si tratta di giovani fra i 18 e i 24 anni.