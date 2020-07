Alcol, in Italia 8,7 mln di consumatori a rischio. Aumentano le donne

In Italia aumenta significativamente, soprattutto tra le donne, il consumo di alcol e quindi anche i bevitori a rischio, che toccano quota 8,7 milioni. Lo rileva il rapporto Istisan 2020 su “Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato in Italia e nelle Regioni”, pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità. “L'alcol – si legge nella ricerca - è una delle principali cause del peggioramento della salute, disabilità e morte prematura in Europa, che è al primo posto nel mondo in termini di consumo. L’impatto dell’alcol si registra principalmente sulle persone in età lavorativa e produttiva ed è un fattore che impedisce lo sviluppo economico rappresentando un ulteriore onere finanziario per la società con conseguenze per i sistemi sanitari e la giustizia penale che spesso superano i benefici delle entrate fiscali sui prodotti alcolici”.