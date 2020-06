Coronavirus, in Argentina test per una cura con il plasma dei cavalli

Si tratta di una nuova terapia a base di un siero sviluppato a partire da anticorpi equini, che nei primi test in laboratorio si sarebbe rivelata in grado di prevenire l’ingresso del nuovo virus Sars-CoV-2 nelle cellule

Dopo il nuovo trattamento anticorpale Covid-19 derivato dal plasma delle mucche, messo a punto da un’azienda biofarmaceutica del Sud Dakota, dall’Argentina arriva una possibile nuova arma contro il coronavirus. Si tratta di una nuova terapia a base di un siero sviluppato a partire da anticorpi di cavalli, che nei primi test in laboratorio si sarebbe rivelata in grado di prevenire l’ingresso del nuovo virus Sars-CoV-2 nelle cellule.

Come riferisce l'agenzia di stampa Telam, nel caso in cui il siero riesca ad ottenere l’autorizzazione da parte dell'Authority sui farmaci (Anmat), potrebbero essere avviati a partire da luglio i primi test su pazienti affetti da Covid-19 in forma grave o moderata.

Studio coordinato dal laboratorio Inmunova e da Biol

Il risultato è stato ottenuto da un lavoro congiunto pubblico-privato coordinato dal laboratorio Inmunova e dall'Instituto biológico argentino (Biol), in collaborazione con l'Istituto Malbrán, la Fondazione Leloir, Mabxience, Conicet (il Cnr argentino) e l'Università nazionale San Martín (Unsam).

“Abbiamo preso contatto con Anmat e stiamo presentando a questo organismo i risultati dei test di laboratorio, e speriamo di cominciare fra qualche settimana quelli sui pazienti”, ha dichiarato Fernando Goldbaum, direttore scientifico del laboratorio Inmunova.