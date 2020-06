Coronavirus, in USA test per cura anticorpale dal plasma delle mucche

La particolarità del trattamento riguarda il fatto che deriva dal plasma di mucche ingegnerizzate geneticamente in modo tale che il loro sistema immunitario sia in parte umano. I primi studi sull’uomo potrebbero iniziare già a partire dal mese di luglio

Dagli Stati Uniti arriva una possibile nuova arma contro il coronavirus. Si tratta di un trattamento anticorpale Covid-19 derivato dal plasma delle mucche, messo a punto da SAB Biotherapeutics, un’azienda biofarmaceutica del Sud Dakota, che si sarebbe rivelato efficace contro il nuovo coronavirus in test in laboratorio.

Come riporta la Cnn, stando alle stime della società sviluppatrice, i primi studi sull’uomo potrebbero iniziare già a partire dal mese di luglio.

Plasma da mucche con sistemi immunitari parzialmente umani

La particolarità del trattamento, chiamato SAB-185, riguarda il fatto che deriva dal plasma di mucche ingegnerizzate geneticamente in modo tale che il loro sistema immunitario sia in parte umano. Questo processo, come riporta la fonte, consente agli animali di produrre anticorpi umani contro il nuovo coronavirus Sars-Cov-2, poi trasformati in un farmaco per attaccare il virus.

"Questi animali producono anticorpi neutralizzanti che uccidono il nuovo coronavirus in laboratorio", ha spiegato

Eddie Sullivan, amministratore delegato di SAB Biotherapeutics. “Non vediamo l’ora di proseguire con gli studi clinici. Ci auguriamo che questo trattamento potrà essere di aiuto nella lotta contro il coronavirus”.