Coronavirus, anche lo sciacquone del water può diffonderlo: lo studio

Azionarlo quando la tavoletta e il copriwater sono sollevati può generare una nuvola di goccioline potenzialmente infette in grado di raggiungere un metro di altezza, dove resta per oltre un minuto

Anche tirare lo sciacquone può contribuire alla diffusione del coronavirus Sars-Cov-2 (segui la DIRETTA di Sky TG24). A indicarlo è un nuovo studio pubblicato sulla rivista Physics of Fluids da un gruppo di ricercatori dell’Università di Yangzhou. Nel corso della loro ricerca, gli esperti hanno simulato al computer l’impatto delle pratiche quotidiane sulla diffusione del virus. Poiché, come indicato da alcuni studi, l’agente virale può sopravvivere nel tratto digestivo e nelle feci, i risultati ottenuti suggeriscono che tirare lo sciacquone senza abbassare la tavoletta e il copriwater espone a un possibile contagio. “Per questa ragione è importante mantenere comportamenti igienici corretti”, sottolinea Ji-Xiang Wang, ricercatore dell’Università di Yangzhou.

Le simulazioni condotte

Basandosi sulle formule della fluidodinamica, i ricercatori hanno simulato le due tipologie di scarico esistenti: la catena, con un solo flusso, e il vortice, in cui l’acqua scende da due aperture. “I risultati dei modelli sono stati sorprendenti”, afferma Ji-Xiang Wang. “Abbiamo notato che quando l’acqua scende da un’unica apertura colpisce il lato opposto e crea dei vortici, che possono generare una nuvola di goccioline in grado di raggiungere circa un metro di altezza, dove restano per oltre un minuto, con la possibilità di venire inalate o di depositarsi sulle superfici”, prosegue l’esperto.

I rischi legati ai servizi igienici

La ricerca ha evidenziato anche che con lo scarico a due flussi si generano circa il doppio delle particelle potenzialmente infette. Per Wang, i risultati ottenuti permettono di comprendere la pericolosità intrinseca dei servizi igienici frequentati spesso, dovuta anche al fatto che “circa il 60 per centro delle particelle espulse con lo sciacquone raggiunge un’altezza sufficiente per essere inalata”. Il ricercatore invita ad abbassare sempre la tavoletta e il copriwater prima di tirare lo sciacquone. “In alcuni Paesi, tuttavia, i servizi igienici pubblici sono sprovvisti di tavoletta, il che rappresenta un potenziale pericolo. Speriamo che in futuro le toilette saranno dotate di copriwater richiudibili automaticamente al momento opportuno”, conclude Wang.