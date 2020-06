Alzheimer, una nuova “terapia nasale” potrebbe proteggere i neuroni

In futuro, una nuova terapia sperimentale a base di “estratti” di cellule staminali del midollo osseo (note come cellule mesenchimali) potrebbe essere veicolata sotto forma di spray nasale nei pazienti affetti dal morbo di Alzheimer per ridurre l’infiammazione del cervello e proteggere i neuroni, portando, forse, a un miglioramento del quadro cognitivo della malattia. Questo trattamento sperimentale è stato al centro di uno studio preliminare, condotto da Silvia Coco dell'Università di Milano Bicocca su cellule in provetta e poi su animali con Alzheimer. I risultati ottenuti hanno dimostrato la sua capacità di ridurre lo stato infiammatorio del cervello in aree chiave per l’apprendimento e la memoria, quali l’ippocampo e la corteccia enterinale.