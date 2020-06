Vaccino coronavirus, stipulato accordo tra Takis e Rottapharm

Le aziende biotech italiane Takis e Rottapharm Biotech hanno stipulato un accordo di collaborazione per lo sviluppo del vaccino Covid-eVax, ideato per contrastare il coronavirus Sars-CoV-2 (segui la DIRETTA di Sky TG24). Rottapharm Biotech metterà a disposizione di Takis le sue competenze nello sviluppo di farmaci innovativi e fornirà supporto finanziario almeno fino al completamento della fase I/II dei test clinici. I primi tre milioni di euro sono già stati concordati sui programmi in corso. “Siamo molto felici di collaborare con Rottapharm Biotech” ha dichiarato Luigi Aurisicchio, Amministratore Delegato e Direttore Scientifico di Takis. “Questa opportunità sinergica darà nuovi stimoli a questo ambizioso progetto. Ci auguriamo che questa collaborazione sia utile ad aggregare altre collaborazioni pubbliche e private, per accelerare lo sviluppo di questo frutto della ricerca italiana, soprattutto per la produzione su larga scala”.

Previsti per il prossimo autunno i primi test sull’uomo

L’accordo stipulato da Takis e Rottapharm Biotech dovrebbe consentire l’avvio dei primi test del vaccino Covid-eVax sull’uomo il prossimo autunno. In vista di questi esami è già partita la produzione dei quantitativi necessari alla fase 1-2 dei test. “Il programma di sviluppo prevede ora il completamento degli studi in laboratorio e la produzione del primo quantitativo del vaccino, già partita per arrivare al primo studio clinico in autunno”, spiegano le due aziende.

Le caratteristiche del vaccino Covid-eVax

Basato sull’iniezione di un frammento di materiale genetico del virus, il vaccino Covid-eVax promuove la sintesi di una porzione della proteina Spike nel paziente. Quest’ultima è utilizzata da Sars-CoV-2 per aggredire le cellule. La sua presenza nell’organismo stimolerà la reazione immunitaria e porterà alla produzione di anticorpi e all’attivazione delle cellule del sistema immunitario. Il processo è reso maggiormente efficace tramite la tecnica dell’elettroporazione, che favorisce il passaggio del materiale genetico nelle cellule in maniera semplice, rapida e senza effetti collaterali, grazie a brevi stimoli elettrici di ridotta intensità. Su questo fronte Takis si avvale da anni della collaborazione dell’azienda italiana Igea, il cui elettroporatore è già disponibile in oltre 200 ospedali europei. Le tre imprese stanno lavorando assieme allo sviluppo di un sistema in grado di permettere una diffusione più ampia e capillare del materiale genetico introdotto durante la vaccinazione.