Coronavirus, scoperto anticorpo monoclonale che bloccherebbe il virus

Dopo la scoperta della struttura del motore molecolare che consente la replicazione del nuovo virus, dalla ricerca arriva un ulteriore risultato significativo che potrebbe accelerare e facilitare lo sviluppo di farmaci e terapie potenzialmente efficaci contro il coronavirus Sars-CoV-2. Gli esperti dell’Università di Utrecht, coordinati da Berend-Jan Bosch, sarebbero riusciti ad identificare un nuovo anticorpo monoclonale in grado di neutralizzare il coronavirus nelle cellule, attaccando la sua proteina S. Si chiama 47D11 e sarebbe in grado di neutralizzare sia il nuovo coronavirus Sar-Cov-2, che quello della Sars.

Lo studio nel dettaglio

L’anticorpo 47D11, descritto nel dettaglio dai ricercatori olandesi sulla rivista specializzata Nature Communications, è stato ricavato da anticorpi “chimera”, cioè derivati da cellule umane e di ratti. "È la strada giusta ed è quella che stiamo cercando di percorrere anche noi che abbiamo sviluppato un anticorpo analogo insieme con partner internazionali”, ha spiegato Giuseppe Novelli, genetista all'Università di Tor Vergata all’Agi.

Novelli: “Serve più di un anticorpo per avviare test”

“C’è bisogno di avere più di un anticorpo a disposizione per avviare le sperimentazioni. Anche noi con il nostro gruppo di ricerca insieme a quello del Pandolfi a Boston e a quello dell'Università di Toronto abbiamo al momento due anticorpi monoclonali che stiamo cercando di testare e che vorremmo sperimentare anche in Italia in fase clinica insieme a Canada e India. Ora stiamo aspettando risposte dalle istituzioni ma è la strada giusta”, ha aggiunto l’esperto. Queste nuove terapie si basano proprio sull’utilizzo di anticorpi sintetizzati del tutto simili a quelli umani. “Oggi questi anticorpi monoclonali sono la strada più importante perché ci vuole minor tempo per la fase di sperimentazione clinica e minor tempo per la produzione e servono per la cura dei pazienti infetti, mentre il vaccino invece è una cosa più a lungo termine più complicata da produrre e serve per la prevenzione a livello globale, ma noi abbiamo necessità di avere farmaci specifici adesso e i monoclonali sono farmaci specifici di grande importanza”, ha concluso Novelli.