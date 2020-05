Coronavirus: corso online San Raffaele esteso a medici e odontoiatri

Grazie all’adesione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), l’Università Vita-Salute San Raffaele è riuscita ad estendere il proprio corso di formazione online sulle procedure per gestire il Covid-19 (segui la DIRETTA di Sky TG24), finora riservato solo al personale infermieristico, anche ai chirurghi e agli odontoiatri. Il corso si svolge sul sito di FNOMCeO ed è diviso in tre moduli, per una durata complessiva di otto ore. Le lezioni, online e gratuite, offrono indicazioni operative e immediatamente applicabili a supporto degli operatori su tematiche relative alla protezione individuale, alla ventilazione non invasiva e alla gestione dello stress in situazioni di emergenza. Dal 6 aprile, oltre 34mila infermieri hanno aderito all’iniziativa e più della metà ha già portato a termine il corso. Il corso riconosce ai partecipanti crediti per l’Educazione Continua in Medicina (ECM – 10,4) validi su tutto il territorio nazionale.

I temi affrontati nel corso

Il corso affronta tre temi principali: dispositivi di protezione individuale; ventilazione non invasiva e gestione dello stress in situazioni di crisi. Nel primo modulo vengono presentati ai partecipanti i principali dispositivi di protezione individuale e le loro corrette modalità d’uso da parte del personale infermieristico e medico nel trattamento di pazienti affetti da Covid-19. Il secondo, invece, è incentrato sull’utilizzo e il monitoraggio delle tecniche di ventilazione non invasiva, CPAP e BiPAP, nella gestione dei pazienti con coronavirus Sars-CoV-2. Infine, l’ultimo modulo riguarda il riconoscimento dei segnali di stress e le principali tecniche per gestirlo in situazioni di crisi.

I partner del progetto

L’iniziativa è stata promossa dalla fondazione non profit Generation Italy tramite il coordinamento dei partner: dall’Università Vita-Salute San Raffaele e dal Gruppo San Donato, che ne sono responsabili scientifici; da Intesa Sanpaolo, partner di progetto per la produzione e promozione del corso; da Sky Italia, che ha permesso la realizzazione dei video mettendo a disposizione la sua capacità creativa e produttiva; e da FNOMCeO-Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, partner per l’erogazione del corso e l’accreditamento nazionale.