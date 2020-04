Sei esercizi per le gambe da fare a casa. VIDEO

Rimanere in forma è importante per la salute, soprattutto in questi giorni di restrizioni in casa a causa dell’emergenza coronavirus. Una parte fondamentale dell’esercizio fisico è allenare le gambe, all’interno della quale c’è la più rilevante massa di muscoli del nostro corpo. Ecco quindi sei esercizi di Interval Training, consigliati dal personal trainer Marta Fovana. Si tratta di un circuito per il quale il livello intermedio prevede 60 secondi di lavoro, alternati a 90 secondi di riposo. Prima di iniziare la routine è necessario fare un po’ di riscaldamento. E per completare l’allenamento si dovrà fare un po’ di defaticamento e di stretching.

Agility Dot

Per eseguire il primo esercizio bisogna saltare su una gamba sola: destra, sinistra, indietro e avanti. Ripetere l’esercizio facendo trenta secondi per gamba. Successivamente recuperare in posizione squat: gambe larghe quanto le spalle, ginocchia piegate e braccia in appoggio davanti per mantenere la giusta postura.

Squat pliè

Dalla posizione di squat fare due molleggi con i piedi paralleli e due con i piedi aperti a ballerina.

Mountain climbers

Successivamente mettersi proni in appoggio su mani e punta dei piedi. Fare attenzione a non inarcare la schiena, e portare le ginocchia verso il petto senza far appoggiare il piede a terra. L’obiettivo è alternare le gambe con un balzo, mantenendo la schiena ferma.

Standing toe touches

Un altro buon esercizio per allenare le gambe è lo Standing toe touches. Tornare in posizione eretta con le braccia sopra la testa e alzare alternativamente le gambe, avvicinando il braccio opposto. L’ideale sarebbe cercare di toccare il piede.

Flatter kick squat

Per eseguire questo esercizio è necessario posizionarsi a piedi uniti e fare un salto per portare avanti la gamba destra e poi la sinistra. Dopo aver slanciato entrambe le gambe, allargarle per eseguire uno squat. Una volta eseguito il circuito, riiniziare partendo dalla gamba sinistra.

Esercizio a terra

Successivamente posizionarsi sul tappetino: schiena a terra e gambe all’aria. Una volta in posizione aprire e chiudere le gambe incrociandole due volte. Se la schiena si inarca, mettere le mani sotto i glutei. Con quest’ultimo esercizio si chiude la routine. Una volta terminata si può passare agli esercizi total body.