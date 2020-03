8 giochi educativi per bambini da fare in casa

Con scuole e università chiuse fino al 3 aprile, come disposto dal decreto del governo emesso per l'emergenza coronavirus, i bambini di tutta Italia sono costretti a trascorrere intere giornate all’interno delle mura di casa.

Oltre ai libri e ai cartoni animati, per tutti i genitori in cerca di passatempi educativi per poter intrattenere i propri figli, ecco otto divertenti giochi, suggeriti dal portale di Save The Children, utili per trascorrere del tempo di qualità con i più piccoli, allenando insieme la mente.

Lancia il dado e inventa la tua storia

Un divertente passatempo in grado di mettere alla prova la fantasia e le capacità dialettiche dei più piccoli è “Lancia il dado e inventa la tua storia”. Per giocare basta avere un dado che ritrae immagini e simboli inerenti al mondo delle fiabe, che può essere anche costruito ritagliando e incollando foto prese da giornali e libri per bambini.

Una volta lanciato il dado e visualizzate le immagini, a turno si procede inventando una storia accattivante che tragga ispirazione dalle immagini.

Condividi la storia e costruisci i personaggi

Un altro divertente gioco utile per intrattenere i più piccoli, allenando contemporaneamente la lettura, la precisione, l’attenzione e la concentrazione è “Condividi la storia e costruisci i personaggi”.

Dopo aver scelto un racconto che ha come protagonisti gli animali e averlo letto ad alta voce con i propri figli alternando la voce narrante, sfogliando i tutorial presenti in rete, si può procedere realizzando origami ispirati ai protagonisti della storia.

Per crearli bastano dei fogli colorati e un po’ di fantasia.

Pesca la tua carta e prova a indovinare

Per stuzzicare la fantasia e la mente dei più piccoli, ci si può divertire insieme a “Pesca la tua carta e prova a indovinare”, un gioco semplice e creativo che prevede l’utilizzo di carte illustrate o immagini ritagliate da libri scolastici e riviste. A turno si pesca una carta e la si descrivere ai compagni di gioco. Vince chi per primo indovina quanto raffigurato dall’immagine descritta.

Crea il tuo fumetto

Per i bimbi più creativi, un utile passatempo può essere quello di raccontare una storia disegnandola in un fumetto. Il portale di Save the Children consiglia di raccontare attraverso le immagini il coronavirus partendo dall’incitip: “Sono arrivato da lontano. Se ti lavi spesso le mani non ci incontreremo, starnuti e febbre sono i miei compagni di viaggio e adesso sono anche in Italia ma tutti i medici si sono accorti di me … che fine farò?”.

Cucinando s’impara

La cucina, insieme ai bambini, può essere un’idea divertente per trascorrere il tempo (3 RICETTE DOLCI DA FARE IN CASA CON I BIMBI). E lo è ancora di più se alla preparazione dei pasti si abbina la matematica, utile per allenare le abilità di calcolo dei più piccoli, coinvolgendoli chiedendo loro di risolvere piccole equivalenze e di fare attenzione alle diverse quantità degli ingredienti.

Dipingere naturale

Per i piccoli artisti, che amano trascorrere il tempo dipingendo, un divertente passatempo può essere quello di provare a colorare con estratti naturali. Per il rosso si possono usare le barbabietole, per il giallo la curcuma e per il verde gli spinaci.

Tra rombi e colla, costruiamo un aquilone

Per intrattenere i bambini è possibile anche coinvolgerli nella realizzazione di un aquilone, che oltre a stimolare la loro creatività, per essere costruito correttamente deve rispettare diverse regole geometriche e matematiche. Per costruirlo bastano della carta velina, degli stuzzicadenti lunghi, della colla e dello spago; e per vederlo fluttuare nell’aria un piccolo balcone.

Fazzoletto e tabelline

Per divertirsi rispolverando le tabelline, è possibile anche coinvolgere i più piccoli in una sorta di versione matematica del gioco “bandiera”, in cui i numeri vengono chiamati tramite la risoluzione di semplici tabelline.