Costretti a casa forzatamente, causa emergenza coronavirus, per molti può essere difficile avere idee su come trascorrere il tempo. A dare un’idea, in un post diventato virale sul web, è stato il cantautore romano Mannarino che, accodandosi agli appelli di numerosi vip che spingono le persone a seguire le disposizioni del governo in materia di contenimento, ha proposto anche una lista di cose da fare. “Leggere, scrivere, una torta, vedere film bellissimi, riprendere in mano un vecchio strumento, studiare, disegnare, scrivere il diario della propria vita, telefonare ad amici che non senti da tanto, pulire casa e buttare cose vecchie, fare lavoretti, aggiustare cose, ascoltare dischi bellissimi, dormire, sistemare l’armadio e buttare gli scheletri, pensare al mondo, imparare una lingua, allenarsi. Sconfiggere i virus che ti porti dietro da una vita, scegliere di essere felice, buttare le cose inutili, e guardare in faccia la verità: chi sei, chi ami, cosa vuoi fare davvero quando uscirai di casa”, ha scritto Mannarino su Instagram. (Coronavirus, la situazione in Italia - GRAFICI E MAPPE)

La crema spalmabile home made

La cucina, magari insieme ai bambini, può essere un’idea divertente per trascorrere il tempo. E allora, come suggeriscono alcune idee di Luisa Orizio nel suo blog pubblicato su “Giallo Zafferano”, ecco tre ricette dolci da fare coinvolgendo anche i più piccoli, partendo da un grande classico: la crema spalmabile alle nocciole. Servono 100 g di cioccolato al latte, 100 g di nocciole tostate, 100 g di zucchero a velo, 100 g di burro e una bustina di vanillina. Per quanto riguarda il procedimento occorre far fondere il cioccolato con il burro, frullare le nocciole insieme allo zucchero e alla vanillina in modo che non rilascino troppo olio, quindi metterle nel pentolino insieme agli altri ingredienti. Il passaggio successivo è quello di cuocere per 10 minuti a fuoco molto basso e a bagno maria, senza bollire. Se serve si può aggiungere un po’ di latte, quindi occorre mescolare fino ad ottenere una crema quanto più densa possibile. Una volta versata nei barattoli sterilizzati, gli stessi vanno chiusi, tappati e capovolti. I barattoli vanno lasciati raffreddare a temperatura ambiente e, una volta aperti, vanno conservati in frigo.

Il gelato nel sacchetto

Un’altra ricetta, che l’autrice definisce più “un esperimento geniale” è quello del gelato nel sacchetto. Per 4 persone servono per il gelato 250 ml di panna fresca liquida, 100 g di latte condensato, 50 g di zucchero a velo oltre ad un sacchetto per congelare piccolo e uno grande, ghiaccio a cubetti, 5 cucchiai di sale grosso ed una molletta. Per quanto riguarda la preparazione, occorre prendere il latte condensato e metteterlo in una ciotola insieme alla panna fresca liquida e allo zucchero a velo. Quindi mescolare bene con un cucchiaio e mettere il composto in un sacchetto piccolo per congelare, da chiudere con un nodo ben stretto: questo va inserito dentro al sacchetto grande insieme ai cubetti di ghiaccio e al sale grosso. Il tutto va chiuso con una molletta per evitare fuoriuscite. Dopo aver sbattuto il sacchetto velocemente, il ghiaccio insieme al sale si scioglierà più lentamente e quando lo sarà del tutto il gelato sarà pronto. Possono servire circa 20 minuti per questa operazione, che i bambini possono anche attuare giocando con il sacchetto.

I popcorn al cioccolato

Un’ultima proposta è quella dei popcorn caramellati al cioccolato, buoni da sgranocchiare magari anche davanti ad un bel cartone animato. Servono 150 g di semi di mais, 120 g di burro, 100 di zucchero di canna, 100 gr miele, un pizzico di bicarbonato, olio di semi e 200 g di cioccolato al latte. Per la preparazione, dopo aver normalmente fatto i popcorn, occorre inserire in un pentolino burro, miele e zucchero e amalgamare bene cuocendo per circa 5 minuti. Quindi è tempo di aggiungere il bicarbonato per far gonfiare il composto che va poi cosparso sui popcorn. Il prossimo passo è quello di far sciogliere il cioccolato nel microonde o a bagno maria, quindi immergere i popcorn nello stesso.