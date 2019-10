Tumore colon-retto, individuata una proteina in grado di ‘eliminarlo’

Collaborando con il Sanger Institute di Cambridge, l’equipe dei professori Livio Trusolino e Andrea Bertotti, dell’Istituto di Candiolo, è riuscita a identificare la proteina WRN, responsabile della crescita dei tumori di tipo MSI, tra cui quelli del colon-retto (53 mia nuove diagnosi l’anno in Italia). “Quando la proteina WRN viene disattivata, il tumore regredisce fino a morire”, spiega Trusolini, direttore del laboratorio di oncologia traslazionale dell’Istituto di Candiolo. Il trattamento si è dimostrato efficace anche nei casi in cui l’immunoterapia fallisce. “In un malato su due ripristinare le funzioni immunitarie non basta”, chiarisce Trusolini. “E se si hanno dei risultati, dopo qualche mese la malattia riparte. La nostra speranza è che i farmaci contro la proteina WRN possano funzionare anche per questi pazienti”, conclude l’esperto.

Il consumo eccessivo di antibiotici è associato al rischio di cancro al colon

Analizzando i raccolti presenti nel Clinical Practice Research Datalink (CPRD), contenente le cartelle cliniche elettroniche di oltre 11 milioni di pazienti britannici, i ricercatori del John Hopkins Kimmel Cancer Center hanno stabilito che l’assunzione di un solo ciclo di antibiotici della famiglia delle penicilline (pari a un utilizzo di circa 15-30 giorni) potrebbe aumentare leggermente il rischio di sviluppare il cancro del colon, ma non quello del retto, un decennio dopo. Come spiegano gli autori dello studio, questi risultati mettono in evidenza la necessità di un utilizzo giudizioso di questa categoria di farmaci, spesso prescritti impropriamente. Cynthia L. Sears, professoressa di immunoterapia del cancro presso il Johns Hopkins Kimmel Cancer Center, spiega che sarebbe meglio non trattare le infezioni virali comuni con gli antibiotici o perlomeno preferire i farmaci più mirati a quelli ad ampio spettro. “La ricerca aggiunge alla nostra comprensione il fatto che questi farmaci possono avere effetti off-target significativi, inclusa l’induzione di malattie croniche”, sottolinea l’esperta. Tutti i risultati dello studio sono stati pubblicati sulle pagine della rivista specializzata Gut.