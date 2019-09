Giornata mondiale per il cuore, l'importanza della prevenzione

Il 29 settembre si celebra la Giornata Mondiale per il Cuore (World Heart Day) con l’obiettivo specifico di informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari. Queste sono una delle piaghe sanitarie dei nostri tempi, essendo oggi il killer numero uno al mondo. Ma qualcosa si può fare per contrastare questa situazione, anche solo apportando alcune piccole modifiche nello stile di vita quotidiano di ciascuno. L’obiettivo del Wordl Heart Day è infatti proprio quello di sensibilizzare le persone sull’argomento, favorendo la prevenzione.

I numeri delle malattie cardiovascolari

Cambiare abitudini può anche significare ridurre il rischio di malattie cardiache e di ictus, si legge sul sito legato all’evento, nonché migliorare la qualità della vita e dare il buon esempio anche ai giovani che rappresentano la prossima generazione. Come raccontano i numeri degli esperti, le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte e disabilità nel mondo, con 17,9 milioni di vittime all'anno, 240mila solo in Italia. Si tratta di un numero che fa riflettere, cioè un terzo di tutte le morti che avvengono nel mondo e la metà di tutte le morti per malattie non trasmissibili. E circa l'85% di questi decessi è dovuto a malattie cardiache e ictus.

Un modo per sensibilizzare le persone

La Giornata Mondiale del Cuore gioca un ruolo cruciale nel tentare di cambiare tutto questo. “È un modo utile per sensibilizzare e incoraggiare gli individui, le famiglie, le comunità e i governi ad agire subito. Per garantire che tutti abbiano accesso ai farmaci essenziali e che i bisognosi ricevano un trattamento adeguato”, scrivono gli organizzatori dell’evento. Ma non solo: è importante far arrivare il messaggio che tutte le tecnologie sanitarie di base sicure per salvare vite possano essere presenti in tutte le strutture sanitarie primarie. “Insieme abbiamo la possibilità di ridurre il carico e le morti premature legate alle malattie cardiovascolari, aiutando le persone in ogni luogo a vivere una vita più lunga, migliorando la salutare del cuore”, è il messaggio alla base dell’iniziativa.

L’appello del Ministero della Salute

In Italia il nostro Ministero della Salute dedica un approfondimento all’argomento e celebra la Giornata Mondiale del Cuore con una serie di eventi. Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, si legge proprio sul sito del Ministero, le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la principale causa di morte nel nostro Paese con il 44% dei decessi che possono essere riconducibili a cause ad esse connesse. Grazie alla ricerca e ai progressi fatti dall’innovazione tecnologica, oggi più che mai, la prevenzione e l’adozione di un corretto stile di vita rappresentano l’arma più efficace per ridurre i casi di morti cardiache improvvise. E’ questo l’appello che gli esperti vogliono rivolgere a tutte le persone.

Un evento celebrativo

Per celebrare l’evento, il Ministero della Salute sarà presente alla Cardio Race, corsa podistica che si svolgerà a Roma, con uno stand informativo, per parlare di stili di vita e prevenzione. Oltre a sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari, saranno distribuiti materiali informativi e sarà possibile per tutti i partecipanti effettuare esami come elettrocardiogramma e ecoscopia in maniera totalmente gratuita. Inoltre verranno organizzati corsi per la disostruzione delle vie aeree per lattanti e bambini. La corsa si svolgerà domenica 29 settembre, ma il weekend dedicato all’iniziativa parte già sabato 28 con il convegno dal titolo “Giornata mondiale del cuore: fattori di prevenzioni e cura”.