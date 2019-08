Energy drink e barrette energetiche possono aumentare rischio di carie

Nonostante siano molto attenti alla salute della propria bocca, gli atleti professionistici soffrono spesso di problematiche del cavo orale. Lo sostiene una ricerca condotta dall’Eastman Dental Institute (che fa parte della UCL, la University College di Londra) pubblicata sul British Dental Journal, che ha rivelato le abitudini legate all’igiene orale di oltre 350 atleti olimpici e professionisti di 11 sport, tra cui ciclismo, nuoto, rugby, calcio, canottaggio, hockey, vela e atletica leggera. I ricercatori coinvolti nello studio hanno effettuato controlli dentali sia su atleti maschi sia su atlete femmine, valutando parametri come la carie, la salute delle gengive e l'erosione acida dei denti. E hanno anche chiesto loro quali abitudini seguano per mantenere sani bocca, denti e gengive.

La dipendenza da gel e bevande energetiche

Sebbene i risultati del sondaggio abbiano indicato che gli atleti hanno migliori abitudini legati all’igiene orale rispetto alla popolazione in generale, la loro dipendenza da bevande energetiche è stata associata a notevoli quantità di problematiche legate al cavo orale. Julie Gallagher, ricercatrice che ha coordinato lo studio, ha ammesso che la maggior parte degli atleti coinvolti nel sondaggio hanno buone abitudini in quanto si lavano i denti due volte al giorno, vanno dal dentista regolarmente, non fumano e seguono una dieta generale sana. "Tuttavia usano spesso bevande tipiche degli sportivi, come drink, gel o barrette energetiche durante l'allenamento e la competizione. Lo zucchero contenuto in questi prodotti aumenta il rischio di carie e l'acidità aumenta il rischio di erosione”, ha affermato l’esperta.

L’impegno a migliorare l’igiene orale

Una volta appresa questa correlazione, gli atleti coinvolti nella ricerca hanno affermato che avrebbero preso in considerazione l'adozione di abitudini che riguardano l’igiene orale ancora più attente per affrontare questo problema. “Gli atleti si sono dichiarati disposti a prendere in considerazione la possibilità di rimuovere quotidianamente la placca dai denti, utilizzando maggiori quantità di fluoro e acconsentendo ad effettuare più visite dentistiche” ha poi aggiunto la dottoressa Gallagher. Il tutto con lo scopo preciso di migliorare la propria salute orale.