Corretta idratazione nei bambini, l’importanza del ruolo dei genitori

Un sondaggio che ha coinvolto bambini e genitori in diversi Paesi del mondo, condotto da Nestlé Waters e da Ipsos, ha dimostrato che quando si tratta di idratazione e i genitori scelgono l'acqua per i propri figli, mettendo dei paletti alle bevande zuccherate, è più probabile che i piccoli vedano l'acqua in modo più positivo e ne bevano di più. Lo studio, condotto online a settembre e ottobre 2018, ha campionato 600 genitori con bambini di età compresa tra 3 e 12 anni e 200 bambini di età compresa tra 6 e 12 anni, per ogni Paese coinvolto, ovvero Messico, Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Italia e Cina. L'indagine mirava a comprendere gli atteggiamenti dei genitori nei confronti delle bevande da somministrare ai bambini, per valutare quanto fossero consapevoli di ciò gli stessi stavano effettivamente bevendo e per capire come gli atteggiamenti dei genitori influivano sul comportamento dei loro figli.

L’importanza della sana idratazione

In tutti i Paesi coinvolti dal sondaggio, i genitori hanno dichiarato di impegnarsi a garantire che i loro figli siano idratati in modo sano. La maggior parte di loro non solo ha affermato di "assicurarsi che il proprio bambino beva abbastanza acqua" (82%) ma anche di “proporgli regolarmente acqua" (81%). Una percentuale simile per tutti i Paesi poi indica che i genitori sono molto informati su quali siano le sane abitudini in fatto di idratazione (80%), dato che si abbassa però nei genitori francesi (66%). Allo stesso modo, l'85% dei genitori di tutti i Paesi afferma che è importante che il proprio bambino beva abbastanza acqua. Anche se la maggior parte di loro non è alla ricerca di nuove informazioni sulle buone abitudini quotidiane legate all’idratazione, oltre un terzo afferma di ricorrere a trucchi per far bere più acqua ai propri figli. Questo perché i genitori vedono l'acqua come l'opzione più salutare e sono sempre alla ricerca di modi per incoraggiare i propri figli a berne di più.

Il problema delle bevande zuccherate

Un altro dato emerso è che sebbene la stragrande maggioranza dei bambini riferisca di sentire regolarmente dai propri genitori che dovrebbero bere più acqua, il 65% dei piccoli afferma di preferire bevande zuccherate. E possono avere più accesso alle bevande zuccherate di quanto i loro genitori siano a conoscenza: il 53% dei bambini afferma di avere numerose occasioni per bere bevande dolci, in parte perché le scuole negli Stati Uniti, in Messico e in Cina sono relativamente permissive nel fornire l'accesso a queste bevande zuccherate. In parte è anche dovuto al fatto che i genitori consentono ai loro figli di consumare bevande zuccherate per quelle che chiamano ‘occasioni speciali’, che alla fine diventano abbastanza frequenti, soprattutto quando fa caldo (34%), nei ristoranti ( 32%) e anche solo nei fine settimana (27%).

Il ruolo dei genitori

Dal sondaggio poi è emerso che i bambini che hanno una visione positiva dell'acqua sono meno propensi a voler bere bevande zuccherate anziché l’acqua. In questo senso i genitori possono avere un impatto positivo su come i loro figli valutano l’importanza dell'acqua, facendo loro da esempio e limitando le opportunità dei loro figli di bere bevande dolci. Spesso capita che i genitori adottino tattiche diverse sul tipo di bevande che consentono ai loro figli di consumare, ricorrendo anche a trucchi per promuovere il consumo di acqua, come aromatizzarla con sciroppi, diluire il succo di frutta o offrire acqua frizzante ai bambini. I genitori più permissivi, che secondo lo studio sono quelli che tendono a consentire all'acqua di essere sostituita da bevande dolci, tendono ad avere bambini che chiedano bevande zuccherate (61%). I loro bambini sono anche meno convinti che le bevande zuccherate facciano male. D'altra parte, i bambini i cui genitori bevono da soli l'acqua e stabiliscono chiari limiti al consumo di bevande zuccherate dichiarano di apprezzare l'acqua (78%) molto di più rispetto ai loro coetanei che non hanno tali esempi (68%).