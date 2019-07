Capire le esigenze e i bisogni dei propri figli è un compito molto difficile soprattutto per i genitori ‘alle prime armi’. Sono migliaia le domande che frullano nella testa degli adulti quando arriva nelle loro vite una piccola creatura, tanto affascinante quanto ‘misteriosa’.

In soccorso a tutti i genitori che desiderano avere qualche consiglio per poter capire e crescere correttamente i propri figli, arrivano i suggerimenti di Tancredi Militano, esperto di Neuroscienze, che grazie alla collaborazione di Monica Scirica, avvierà a Milano ‘Genitori Doc’, il primo corso che aiuta a comprendere il funzionamento del cervello dei bimbi, per imparare a guidarli correttamente nella crescita.

Come essere ‘Genitori doc’

Cosa pensa mio figlio? Perché piange? Che emozioni prova? Lo stiamo crescendo nel modo giusto? Queste sono solo alcune delle domande che ogni genitore si pone quotidianamente quando interagisce con il proprio figlio.

"Queste e molte altre domande accompagnano la vita di tutti i genitori nell'impresa di educare un figlio dal punto di vista delle neuroscienze, 'educare' non è altro che la capacità di sostenere il bambino nel suo sviluppo cerebrale affinché un giorno possa essere libero di raggiungere i suoi obiettivi e di stare bene con se stesso”, spiega Tancredi Militano, esperto di Neuroscienze. “Tutti noi sappiamo quanto i genitori abbiano un'influenza sullo sviluppo intellettivo ed emotivo del bambino, ma fondamentalmente non si ha idea di come funzioni il suo cervello, di come si sviluppi o come favorirne la maturazione”. Da qui nasce l’idea di creare un corso ad hoc basato sui principi delle Neuroscienze, dell'Etologia e della Psicologia per fornire ai genitori le conoscenze necessarie per poter educare i figli, favorendo il loro corretto sviluppo cerebrale ed emotivo.

Corso diretto a genitori con figli fino ai 12 anni di età

Durante le lezioni, dedicate ai genitori con bambini fino ai 12 anni di età, Tancredi Militano, tra i maggiori esperti di Neuroscienze ed Etologia Umana, illustrerà una metodologia in grado di svelare i meccanismi di funzionamento del cervello dei bimbi e insegnerà agli adulti come educare “il cervello razionale ed emotivo del proprio figlio”. Il corso mira a fornire ai genitori quelle competenze necessarie per favorire un corretto sviluppo dei propri figli, limitando la possibilità di commettere errori che potrebbero influenzare negativamente la crescita dei bambini.

"Secondo nuovissimi studi, fornire stimoli adeguati a quest'area è così importante che un semplice involontario e inconsapevole errore nel nostro comportamento sociale o nella scelta del nostro habitat emozionale può causare una sofferenza in specifiche regioni cerebrali da cui possono nascere patologie della mente e del corpo”, spiega l’esperto.